Assicurazioni alle stelle Impennata polizze auto In città costano il 22 per cento in più

Non si ferma l’ondata di rincari generalizzati che sta mettendo in ginocchio le famiglie fiorentine. Questa volta è l’assicurazione Rc Auto che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, è aumentata in Toscana di oltre il 20 per cento in un anno mentre a Firenze di quasi il 22 per cento. Peraltro la polizza di responsabilità civile automobilistica è obbligatoria per qualsiasi veicolo a motore, quindi o si paga o si va a piedi, o anche si utilizzano i mezzi pubblici. Al massimo si può risparmiare cercando la compagnia più conveniente per la nostra vettura e i nostri attestati di rischio.

Nell’aprile scorso, infatti, il premio medio pagato nella regione ha superato i 554 euro e la Toscana si piazza così quarta in Italia dopo la Campania, dove si paga un premio medio di 917 euro, la Puglia (590 euro) e la Calabria (588 euro).

"Nell’ultimo anno i premi Rc auto hanno cominciato a salire in maniera graduale, ma costante", spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it. "Solamente sei mesi fa nella regione le tariffe erano più basse del 12 per cento rispetto a quelle rilevate nel mese di aprime. A causare gli aumenti è in primo luogo il costo crescente dei sinistri dovuto da un lato all’inflazione, dall’altro a riparazioni più onerose, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera": aggiunge Ghizzoni.

Confrontando la tariffa media dell’assicurazione auto di aprile 2023 con quella rilevata nei dodici mesi precedenti, emerge come l’incremento sia stato registrato in tutte le province toscane, seppur con valori differenti. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di aprile scorso il premio medio Rc auto calcolato in provincia di Firenze è stato di 552,08 euro. La variazione rispetto a sei mesi fa (502,89 euro) è del +9,78 per cento. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (452,61 euro) la tariffa media fa segnare un +21,98 per cento.

In provincia di Firenze, invece, i premi più bassi si registrano a Gambassi Terme con 317 euro, Certaldo con 437 euro e Fiesole con 450 euro mentre i più alti a Lastra a Signa con 830 euro, Campi Bisenzio con 711 euro e Barberino di Mugello con 664 euro. Se si esaminano i dati di tutto il territorio emerge che il rincaro più elevato si è registrato a Lucca con un +24 per cento ed un premio medio che sfiora i 545 euro.

Seguono Arezzo (+22,6 per cento, 462 euro), Pistoia (+22,5 per cento, 631 euro) e al quarto posto Firenze (+22 per cento, 552 euro) seguita da Siena (+21,9 per cento, 439 euro), che però in valori assoluti risulta la provincia più economica in Toscana, un trend consolidato nel corso degli ultimi anni. Considerando le garanzie accessorie sottoscritte dagli automobilisti fiorentini, emerge come tra coloro che ne hanno inserita una in fase di preventivo, la più richiesta sia stata l’assistenza stradale, scelta dal 45 per cento dei guidatori. Seppur a grande distanza, seguono la tutela legale (26 per cento), la garanzia infortuni conducente (16,6 per cento), e la copertura furto e incendio (7,1 per cento).

Rossella Conte