Assedio al Castello di Calenzano: sale l'attesa per la rievocazione storica

Un salto all’indietro di diversi secoli per il borgo di Calenzano che, domenica 8 ottobre, ospiterà la seconda edizione di "Calenzano 1325. Assedio al Castello", con la rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani. Il programma, presentato dall’assessore alla Cultura Irene Padovani, da Eraldo Ammannati dell’Associazione Agresto e dal presidente dell’Atc di Calenzano Niccolò Taiti, prevede l’apertura della manifestazione al Castello alle 11, la partenza del corteo storico con figuranti e sbandieratori da piazza Vittorio Veneto e l’arrivo in piazza San Niccolò alle ore 12. Qui ci sarà lo spettacolo degli Alfieri e Musici della Valmarina e, a seguire, l’apertura delle taverne per il pranzo, in piazza e nel Giardino. Alle 15 spettacolo con balli medievali e trampolieri con "Novus Amor", Messer Lurinetto e Are Arte, alle 15.30 "La Corte in Giostra" spettacolo a cura di Memento Ridi; alle ore 16.30 la rievocazione "Assedio al Castello" con tutte le Compagnie.