Aspettando la Festa della Toscana

È in corso di svolgimento, fino al 27 novembre “Umanità” la seconda edizione de la “Toscana delle Donne”, una manifestazione organizzata dalla Regione che si propone mediante una settimana ricca di ospiti ed eventi di riflettere e costruire una Toscana paritaria, di puntare e affermare i talenti femminili nell’anno europeo delle competenze. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un fenomeno che purtroppo non solo non scompare, ma addirittura non accenna a diminuire. Giovedì 30 novembre si celebra la Festa della Toscana, giorno in ricordo dell’abolizione della pena di morte, voluta nel 1786 dal Granduca Pietro Leopoldo. Numeri da giocare per tre estrazioni: 26, 61, 45.

L’oroscopo: Ariete 13, 40; Toro 29, 87; Gemelli 12, 46; Cancro 7, 60; Leone 28, 82; Vergine 14, 66; Bilancia 24,60; Scorpione 31, 74; Sagittario 17, 46; Capricorno 53, 63; Acquario 35, 50; Pesci 20, 86.

I numeri di Chiara: terno d’oro 43, 50, 60 da giocare a Torino e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Caterina 16, 22, 66; Flora 20, 54, 5; Francesca 15, 65, 14; Gina 56, 4, 64; Graziella 15, 47, 69; Martina 46, 16, 25; Ottavia 35, 15, 78; Andrea 84, 30, 6; Clemente 64, 55, 14; Francesco 12, 65, 85; Gino 21, 4, 80; Martino 57, 40, 16; Ottavio 12, 61, 67; Settimo 33, 66, 73.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi“ (Charlie Chaplin): 18, 54, 66.