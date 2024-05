Firenze, l’asilo nido Pandiramerino si amplia per accogliere più bambini

Firenze, 4 maggio 2024 – Per “festeggiare” l’ampliamento del nido Pandiramerino, si sono ritrovati tanti bambini e genitori, insieme all’assessore all’educazione Sara Funaro e rappresentanti delle Direzioni istruzione e servizi tecnici del Comune. Il nido di via Ferdinando Martini nel Quartiere 2, aperto nel 2013, è attualmente gestito dalla cooperativa Arca. La progettazione è stata realizzata con il contributo dei tecnici comunali e sviluppata con il costante lavoro di condivisione degli uffici comunali, del Coordinamento pedagogico e del gruppo di lavoro della cooperativa che gestisce la struttura, coinvolgendo anche le famiglie. Queste ultime hanno collaborato con l’amministrazione, dando il loro contributo anche nelle scelte riguardanti i nuovi ambienti, come ad esempio la scelta dei colori dei pavimenti in gomma dei nuovi spazi al piano superiore.

“È stato un bel momento di festa - ha detto l’assessore Sara Funaro -. Grazie all’ampliamento, questo nido già dal prossimo settembre potrà accogliere più bambini e bambine, in particolare tra i 3 e i 12 mesi. Questa struttura consentirà di dare maggiori risposte ai bisogni delle famiglie del quartiere”. Fino a luglio 2024 il nido ha a disposizione 55 posti; da settembre 2024 ci sarà la possibilità di accogliere 72 bambini, passando da 3 a 4 sezioni. “La nostra amministrazione ha investito molto e da tempo sugli asili nido e sulle scuole - ha continuato Funaro -. Con gli interventi che stiamo realizzando garantiremo efficienza, innovazione e sicurezza alle strutture e renderemo gli ambienti più belli e confortevoli”. I lavori di ampliamento hanno portato, tra l’altro, alla realizzazione di due ampi soggiorni dedicati al gioco e alle attività, due stanze del sonno, due bagni per i bambini e le bambine, un laboratorio dedicato alla lettura, un laboratorio dedicato alle attività grafico pittoriche e di media education, un magazzino, un bagno per gli adulti, uno spazio distributivo dedicato all’accoglienza e gli spogliatoi per il personale. Inoltre, è stata costruita una scala antincendio, che conduce al giardino del nido. Sono stati acquistati anche nuovi arredi per i laboratori, per il gioco simbolico, per il gioco motorio e per i momenti di cura quotidiani. È previsto poi l’ampliamento della tettoia dei passeggini ed è stata prevista anche un'integrazione degli arredi e degli strumenti utili alla preparazione dei pasti, a garanzia della qualità del servizio svolto dalla cucina interna al nido.

