Asilo di Fiesole a Fiesole: 2 anni di ira dei genitori al Consiglio Comunale Il Comune di Fiesole ha firmato un contratto con l'istituto bancario e la parrocchia per l'utilizzo dei locali di piazza dei Mezzadri come asilo per almeno due anni. Il sindaco ha rassicurato le famiglie dei 48 bambini coinvolti, mentre il consiglio comunale ha discusso dei rimborsi economici e dei ristori per i lavoratori.