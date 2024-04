Firenze, via ai lavori per il nuovo asfalto in via dei Panciatichi e via delle Sentinelle

Firenze, 8 aprile 2024 - Nuovo asfalto in via dei Panciatichi e via delle Sentinelle, lavori alla rete fognaria in via di San Niccolò. Sono i principali interventi che scatteranno da oggi, 8 aprile, sulle strade cittadine. Per quanto riguarda i risanamenti stradali, da oggi prenderà il via l’asfaltatura in via delle Sentinelle e via di Villa Cedri.

L’intervento è articolato in due fasi, la prima interesserà via delle Sentinelle da via di Villamagna e via di Villa Cedri con istituzione di un divieto di transito. Altri provvedimenti: interruzione della circolazione in via delle Sentinelle (tra via di Villa Cedri e via del Crocifisso del Lume) e in via di Villa Cedri (tra via delle Sentinelle e via del Padule); in via Villamagna sarà istituito un senso unico da via delle Sentinelle a via del Crocifisso del Lume. Nella seconda fase i lavori si sposteranno in via di Villa Cedri con divieto di transito tra via delle Sentinelle e via del Padule. Anche in questo caso saranno istituiti ulteriori provvedimenti: in via delle Sentinelle scatterà la chiusura dei tratti via Villamagna-via di Villa Cedri e via di Villa Cedri-via del Crocifisso del Lume. Confermato il senso unico in via Villamagna.

Percorso alternativo: via Villamagna-via Crocifisso del Lume-via di Ripalta-via Maggiorelli-via delle Lame-via del Crocifisso del Lume-itinerario nel Comune di Bagno a Ripoli-via del Padule. Termine previsto 13 aprile. Sempre oggi inizieranno i lavori di asfaltatura in via dei Panciatichi. In orario notturno 21-6 sarà in vigore un divieto di transito sulla rotatoria nel tratto interno dall’intersezione con la corsia in ingresso di via Panciatichi e l’intersezione con la corsia in ingresso da via Magellano. Divieto di transito anche nel tratto da via Pancaldo alla rotatoria in direzione di via dei Caboto nella sola corsia in direzione di via dei Caboto. Sarà chiusa anche via Magellano tra l’intersezione con la rotatoria di via dei Panciatichi e l’intersezione con via dei Caboto nella sola direzione verso via dei Caboto. Percorsi alternativi: via Pancaldo-via Vasco de Gama-via dei Panciatichi; via dei Panciatichi-piazza Mattei-via Caciolle-via Don Corso Guicciardini-via Magellano. Termine previsto 10 aprile. Dal 10 aprile saranno eseguiti alcuni lavori di risanamento della rete fognaria.

Fino al 30 aprile sarà chiuso il tratto da via San Miniato a via del Giardino Serristori. Tra i provvedimenti collaterali da segnalare il senso unico in via San Miniato (da via di San Niccolò verso via dei Bastioni) e il divieto di transito in via del Giardino Serristori all’incrocio con via dell’Olmo per i veicoli superiori ai 35 quintali. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Bastioni e diretti in lungarno Serristori: via di Belvedere-Costa San Giorgio-Costa Scarpuccia-via dei Bardi-piazza dei Mozzi. Itinerario alternativo per i veicoli inferiori ai 35 quintali provenienti da via dell’Olmo: via del Giardino Serristori-via San Niccolò.