Asfalto, partono i lavori in via Doccia

Prosegue il piano di rifacimento degli asfalti in programma per l’autunno 2023 sul territorio comunale. Sono in corso i lavori in via di Doccia, la via che collega Molino del Piano a Doccia. In particolare, i lavori stanno interessando il tratto di strada comunale in coincidenza con i tornanti che collegano i due paesi. Per l’esecuzione dei lavori e fino alla loro conclusione nell’area interessata è istituito il senso unico alternato. Il piano completo degli interventi in programma sul territorio comunale di Pontassieve è reperibile collegandosi al sito del Comune di Pontassive.