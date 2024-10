A Firenze in corso l'asfaltatura notturna in via Pratese

Firenze, 1 ottobre 2024 – A Firenze sono in corso dei lavori importanti, a cura del Global Service, su una delle strade più trafficate della città. Si tratta di via Pratese. È bene precisare però che i lavori di asfaltatura non saranno effettuati durante il giorno ma solo di notte, in modo da evitare gran parte dei problemi di traffico.

Il tratto interessato è quello dalla rotonda di San Piero a Quaracchi a via Buozzi in ingresso città dove, per una settimana, sarà istituito un restringimento di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati con ripristino della viabilità ogni mattina. Nella prima notte di lavori, quella di ieri 30 settembre, non si sono verificati problemi di circolazione.