Arte, i bambini si trasformano in guide museali

Ritorna il progetto che i Musei di Fiesole, insieme ai partner della Rete museale tematica Musei di Tutti, hanno pensato per i bambini dai 6 agli 11 anni, che vogliono mettersi in gioco e diventare guide per i loro coetanei. Il progetto è per alunni dalla seconda alla quinta elementare e si compone di quattro incontri,durante i quali i partecipanti avranno modo – sotto l’occhio attento degli educatori museali – di scoprire i Musei, familiarizzare con gli spazi, le opere e i reperti archeologici e costruire una breve visita. Una volta formati terranno quattro visite guidate, una al mese tra dicembre 2024 e aprile 2025. In fase di iscrizione , si può scegliere scegliere tra Museo Archeologico e il Museo Bandini. Il primo è sabato 26 ottobre, dalle 11 alle 13. La partecipazione è gratuita con prenotazion . Per l’iscrizione, si deve inviare il modulo, compilato e firmato dal figlio e da un genitore/tutore.

D.G.