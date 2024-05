Arte e scienza. Daniela De Paulis a Villa Galileo

L’arte contemporanea che dialoga con le onde gravitazionali, la fisica dei neutrini, l’energia oscura e i raggi cosmici. Torna la rassegna ’Grasping the cosmos’ a Villa Galileo, l’ultima dimora del grande scienziato, parte integrante del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino. Qui si può visitare (fino al 26 maggio) ’Inner Worlds, Outer Spaces’, la prima mostra personale a Firenze di Daniela De Paulis, la cui arte multimediale combina performance, sound e video, concentrandosi sul concetto di Spazio nel suo significato più ampio, tra radioastronomia, neuroscienze e cosmologia. L’esposizione, a cura di Valeria D’Ambrosio, rappresenta la seconda edizione de ’Il senso delle stelle’, progetto di residenza per artista all’interno della PhD School ’Theoretical Aspects of Astroparticle Physics, Cosmology and Gravitation’, organizzata dal Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics.