Arte, cibo e un quiz. Torna la settimana del fiorentino

FIRENZE

Dal 18 al 25 marzo torna ‘La Settimana del fiorentino’, iniziativa promossa dal Comune per festeggiare il Capodanno fiorentino con oltre 150 eventi in programma. Tante le iniziative della terza edizione: dal quiz del Fiorentino per scoprire in modo divertente le curiosità della città e testare il proprio livello di ‘fiorentinità’, al concerto della Filarmonica Rossini dedicato a Don Milani.

In programma anche l’omaggio a Eleonora da Toledo in Palazzo Vecchio, dove nello studiolo sarà esposta una replica filologica dell’abito immortalato dal pennello dell’Allori; le Porte storiche e il David di Michelangelo illuminati di rosso per l’intera settimana; tre passeggiate alla scoperta della parte di Firenze di più recente inserimento nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che dal 2021 comprende anche la collina che va da San Niccolò a San Miniato. Al Museo dei Medici alla rotonda Brunelleschi, si legge in una nota, sarà esposto il documento originale del ‘Patto di Famiglià che determinò il grande lascito di Anna Maria Luisa dei Medici alla Toscana; al Torrino Santa Rosa in Lungarno Serristori ci sarà la mostra fotografica a ingresso gratuito dedicata alle tradizioni fiorentine. Con l’iniziativa ‘Il menù del fiorentino’, i ristoranti che aderiscono alla settimana del fiorentino avranno per tutta la settimana un menù speciale con piatti tipici della tradizione. "Una rassegna che torna ad animare la città con la sua terza edizione - afferma la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -, confermandosi come appuntamento solido e sentito nel calendario cittadino". "Il Capodanno fiorentino vuole rilanciare il tema della tradizione e dell’identità fiorentina con tanti momenti di rievocazione dalle forti radici storiche - dichiara l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini - ed è pieno di iniziative ed eventi in città dedicati a noi fiorentini fra cui tanti mercati".

"Lo scorso anno al quiz del fiorentino parteciparono oltre 10.000 fiorentini - ha detto il consigliere Ruffilli - e sono certo che quest’anno supereremo questa cifra straordinaria. Questa settimana mette insieme l’espressione di fiorentinità in tutti i suoi aspetti, mette insieme realtà che possono sembrare distanti ma che in realtà creano e mantengono quel tessuto sociale e culturale della città. È una dimostrazione di amore verso la città". "Un evento che coinvolge tante persone che operano nel mondo della fiorentinità sotto tantissimi aspetti – ha detto la consigliera Perini – e che portano il nome di Firenze nel mondo. La Città Metropolitana vuol far parte di questa festa".