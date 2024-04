Arriva la prima edizione di Rotary Run. Corsa a passo libero e camminate. Partenza da piazza del Carmine

L’appuntamento è per domenica 20 ottobre per la prima edizione della Rotary Run Italia, manifestazione ludico motoria con due percorsi, uno di 10 km a passo libero e una camminata di circa 3 km. L’evento ha il supporto tecnico organizzativo dell’associazione sportiva Gs Il Fiorino. Il ritrovo sarà in piazza del Carmine alle 7 con partenza (alle ore 9.30 per la 10 km e alle 9.40 per la di 3 km). Il tempo limite della corsa è di 100 minuti per la 10 km e di 60 minuti per la 3 km. Il ricavato servirà per l’acquisto di un pulmino 9 posti a favore dell’associazione sportiva per disabili ‘Il Ritrovo’.