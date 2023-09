Arrestata mentre è al lavoro: deve scontare 15 anni per traffico di droga

Firenze, 27 settembre 2023 – L’hanno trovata sul posto di lavoro, in una pelletteria di Scandicci dove prstava servizio come operaia specializzata, tranquillamente intenta nelle sue mansioni. In Italia da 5 anni, regolare, non pensava evidentemente che la giustizia del suo Paese d’origine - il Perù – l’avrebbe raggiunta così lontano e dopo tanti anni.

Invece stamani le porte del carcere di Sollicciano si sono aperte per Liz Clarita Lopez Chavez, peruviana di 26 anni, che stamani è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze, ai fini dell’estradizione. Sulla donna pendeva un mandato di arresto internazionale spiccato l’8 agosto scorso dall’autorità giudiziaria peruviana perché deve scontare 15 anni di reclusione per traffico di droga, accusa che risale al 2016.