Aree di sosta attrezzate per camper Finanziamento da 40mila euro

Il turismo per Vinci è fondamentale ed è quindi notizia più che positiva quella che lo vede destinatario di 40 mila euro dalla Regione per la disposizione di aree di sosta per i camper. Vinci in questa assegnazione è in compagnia di altri cinque Comuni toscani. Su scala più generale, la giunta regionale ha deciso questo: con poco meno di 160 mila euro, che si sommano ai 487mila già stanziati in precedenza, l’esecutivo Giani scorre la graduatoria e finanzia tutti e venti i Comuni che avevano partecipato, con successo, al bando sulle aree di sosta per camper ed autocaravan chiuso a marzo 2022. Per procedere al trasferimento delle risorse occorrerà però attendere l’approvazione dell’ultima variazione di bilancio. La Regione coprirà metà della spesa di ciascun intervento, fino ad un massimo di 20 o 40 mila euro a seconda della tipologia. "Quattordici amministrazioni comunali avevano già ricevuto la certezza del finanziamento ad aprile – ha spiegato l’assessore all’economia e al turismo, Leonardo Marras - Con le risorse aggiuntive messe ora a disposizione, anche le sei amministrazioni che erano finora rimaste in lista di attesa potranno contare sul contributo: un sostegno ad un segmento importante dell’offerta turistica toscana". E il Comune di Vinci era, appunto, fra queste ultime sei.