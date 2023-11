Area scuola Dietropoggio. Si va verso la ripresa dei lavori

Ripristinare il cantiere, dopo il lungo abbandono, per poter riprendere i lavori. Con una determinazione dell’Area Gestione del Patrimonio il Comune ha dato il via libera ad una serie di interventi nell’area della nuova scuola per l’infanzia di Dietropoggio. Dopo la risoluzione del contratto, infatti, sono urgenti una serie di opere come decespugliamento dell’area di cantiere, la rimozione della vegetazione dalle recinzioni, la raccolta dei materiali edili, la rimozione della recinzione di cantiere e la sostituzione della rete metallica. Il riallestimento non porterà, però, ad una ripartenza immediata dei lavori:ci dovrà essere una nuova gara d’appalto da circa 700mila euro per l’affidamento della parte di opere, cospicua, da completare. Prima, però, dovrà essere effettuata una verifica delle condizioni delle strutture in legno già realizzate che, con l’abbandono del cantiere dal settembre dell’anno scorso, sono rimaste a lungo alle intemperie per capire se potranno essere utilizzate o si dovrà intervenire anche sui lavori già completati. L’obiettivo poi sarebbe quello di poter ultimare la struttura entro l’inizio del prossimo anno educativo. L’iter per la nuova scuola d’infanzia è stato particolarmente accidentato: solo due mesi fa, tra l’altro il Tribunale di Lecce aveva revocato le misure protettive e cautelari che impedivano al Comune di risolvere il contratto con la ditta vincitrice dell’appalto e di poter far ripartire il progetto.

S.N.