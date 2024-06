Architettura e arte in mezzo alla natura. Riapre il progetto Oca

Con l’estate riapre Oca Oasy Contemporary Art and Architecture, luogo dedicato all’arte e all’architettura nell’Oasi Dynamo, nel Pistoiese. A Oca l’arte e l’architettura si integrano con la natura, e si arriva dopo una a camminata nel bosco perchè si arriva solo a piedi, per giungere in uno spettacolare spazio espositivo ricavato in un’ex stalla, e presto, in un percorso all’aperto, con installazioni ambientali di artisti e architetti. Oggi si apre la stagione con Love Letter, mostra dell’artista camerunense Pascale Marthine Tayou, in collaborazione con Galleria Continua e curata da Marco Bazzini e Emanuele Montibeller.