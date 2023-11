Aprono le porte gli appartamenti della duchessa

Visitare gli appartamenti della Duchessa Eleonora di Toledo – consorte di Cosimo I de’ Medici e figlia del vicerè di Napoli Pedro Alvares de Toledo – è possibile. L’iniziativa ‘Musei in musica’ condurrà gli appassionati del progetto di Mus.e e dell’orchestra filarmonica fiorentina ‘La Filharmonie’ in Palazzo Vecchio, domenica (dalle 11.30 alle 15). L’obiettivo del progetto è intrecciare i diversi linguaggi artistici, visivi e musicali, per fruire del patrimonio civico in forma speciale e unica. In questo caso i partecipanti potranno focalizzare l’attenzione tanto sul programma iconografico di questi ambienti quanto sulla figura della Duchessa, suo contesto d’origine e sul suo entourage. Oltre alla visita degli appartamenti il progetto prevede anche la possibilità di ascoltare una selezione di brani per viola da gamba e liuto, eseguiti da Marco Casonato e Francesco Olivero, evocativa delle atmosfere della corte ducale. . La visita sarà dunque arricchita da un programma musicale intimo, di ispirazione ispanico-napoletana, con brani di Santiago de Murcia, Josquin Desprez, Diego Ortiz e Giovanni Giacomo Gastoldi.

La durata dell’iniziativa è di 90 minuti, la partecipazione ha il costo di 2,5 euro (per chi è residente nella Città metropolitana di Firenze) o di 5 euro per chi non è residente nell’area metropolitana: a questo importo va sempre aggiunto il biglietto di ingresso al Museo. Riduzione prevista (con la formula del 2x1) per i soci di Unicoop Firenze: la prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail [email protected] oppure chiamando il numero 055 2768224.

Niccolò Gramigni