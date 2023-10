Aprono i giardini dei balocchi. Rinnovate cinque aree gioco

Nuovi giochi e attrezzature nei giardini pubblici di Vicchio. Sono già stati installati nelle aree verdi della frazione di Santa Maria a Vezzano e, nel capoluogo, al parco di Montelleri e in via Toscanini. Mentre sono quasi conclusi i lavori nei paesi di Gattaia e Caselle; per un totale di cinque interventi. Nel complesso si tratta di un investimento realizzato dal Comune con un finanziamento regionale di 119mila euro sul bando di rigenerazione urbana. La cui progettazione è stata curata dagli uffici comunali; mentre fornitura e posa in opera erano previste nell’appalto. E le aree interessate vedranno un’importante riqualificazione, grazie a scivoli e altalene di varie forme e colori. Tutti realizzati in materiali, spiega una nota del Comune, resistenti, sicuri e con attenzione all’inclusività e alla sostenibilità. Mentre la pavimentazione adiacente ai giochi sarà in gomma antitrauma. Nei giorni scorsi il consigliere del sindaco per i lavori pubblici, Fabio Cipriani, e l’assessore alle politiche giovanili Rebecca Bonanni hanno svolto un sopralluogo all’area di via Toscanini, dove i giochi sono già disponibili per bambini e famiglie, e nelle frazioni di Caselle e Gattaia, dove la ditta specializzata sta effettuando gli ultimi lavori di installazione e sistemazione.

E’ soddisfatto Cipriani, che afferma: "Grazie ad un progetto del nostro ufficio tecnico, finanziato dalla Regione, diamo finalmente risposta alle sollecitazioni di tante mamme e di tanti babbi, recuperando un gap di molti anni. Mettiamo a disposizione questi nuovi e coloratissimi giochi perché è un piacere vedere i bambini all’aperto e in spazi pubblici. Rivolgo un appello ai cittadini affinché tutti insieme si presti attenzione e cura al bene comune". Soddisfatta anche l’assessore Rebecca Bonanni: "E’ un investimento importante, che è rivolto alle famiglie, ai bambini, alle frazioni valorizzando e rendendo più fruibili aree verdi e spazi pubblici". E presto si potrebbe aggiungere una sesta area: è in previsione infatti un’installazione di giochi anche nella frazione di Vespignano.