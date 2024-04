Appuntamento con la musica di Levante sabato alle 20,45

Sabato alle 20,45 al teatro Verdi il concerto di Levante. Continua il tour che sta portando la cantautrice, autrice e scrittrice in giro per i maggiori teatri (tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti). Dopo il successo dello show unico all’Arena di Verona a settembre, Levante sta salendo sui palchi dei più prestigiosi teatri accompagnata dalla sua band di sempre (Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori) offrendo al pubblico uno spettacolo inedito che sceglie di sviluppare alcune suggestioni visive e musicali dell’Arena in un abito rinnovato che, come solo in teatro può accadere, permette un contatto più stretto, intimo e accogliente. Insieme alle hit live, la cantautrice propone qualche perla. Alcune canzoni sono state rivisitate grazie all’aggiunta di strumenti come il violino e il contrabbasso elettrico che le portano su tappeti armonici più vicini al trip-hop che al sound originale.