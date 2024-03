Anziani al Neto. No alla mozione pro bottega

"Sesto, un paese di vecchi ma non un paese per vecchi". La definizione arriva dal gruppo consiliare della Lega ed è riferita al fatto che gli anziani del quartiere del Neto, dopo la chiusura del supermercato Coop della zona, "si trovano ora in una situazione di totale abbandono, senza alcun servizio essenziale". Sul tema il capogruppo leghista Daniele Brunori (in foto) aveva presentato una mozione nell’ultimo consiglio comunale che è stata però bocciata: "Questo – sottolinea il gruppo di opposizione - è un segno evidente di come gli interessi della comunità siano stati trascurati in favore di chissà quali altri interessi politici. Chiediamo con urgenza che vengano adottate misure immediate per affrontare questa crisi e garantire che gli anziani e tutti i residenti di Sesto abbiano accesso ai servizi di cui hanno bisogno per vivere una vita dignitosa. Il tempo delle promesse vuote e delle scuse pietose è finito".