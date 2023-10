Antincendi, dal Ministero 1,7 milioni per potenziare il sistema di prevenzione

Firenze, 11 ottobre 2023 - Aumentano i mezzi di intervento e la capacità operativa per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi in Toscana. Dal Ministero sono in arrivo risorse pari a 1 milione e 700mila euro che la Regione, su indicazione della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, destinerà per l’acquisto di veicoli quali autobotti Aib (antincendi boschivi), pick-up allestiti Aib, unità forestali, attrezzatura Aib, dispositivi di protezione individuale.

“E’ essenziale il potenziamento delle dotazioni in uso agli enti competenti e al volontariato Aib per lo svolgimento della lotta attiva – ha detto la vicepresidente Saccardi - L’accrescimento e l’aggiornamento dei mezzi serve a mantenere la macchina del sistema regionale tecnologicamente avanzata ed in piena efficienza e procede parallelamente allo sforzo che la Regione fa con la messa sul campo degli interventi in attuazione dei Piani Specifici di Prevenzione”.

Del milione e 700mila euro 528mila euro sono destinati al Coordinamento Volontariato Toscano per l’acquisto di mezzi allestiti Aib che serviranno per ottimizzare la tempestività di intervento delle squadre. Circa 1 milione e 200mila euro andranno alle Unioni di Comuni per la sostituzione di mezzi obsoleti con l’acquisto di nuovi veicoli specificamente attrezzati per le operazioni di spegnimento e di bonifica degli incendi boschivi e per l’approntamento di squadre di operai forestali maggiormente operative. In particolare è previsto il potenziamento della dotazione di autobotti per rafforzare il dispositivo di spegnimento che deve entrare in funzione al verificarsi di incendi pericolosi, così come definiti dal Piano AIB 2023-2025, ovvero quegli eventi che al loro insorgere minacciano la pubblica incolumità o presentano un potenziale rapido accrescimento.