Anpi, Gerbi diventa presidente

Rinnovo delle cariche e nuovi impegni per Anpi Sesto Fiorentino. L’assemblea degli iscritti ha visto il passaggio di consegne del vicepresidente: all’uscente Diana Kapo succede Luca Gerbi, già nel direttivo e iscritto Anpi dal 2005 alla sezione Lanciotto Ballerini di Scandicci e poi a Sesto. L’assemblea ha segnato anche un rinnovo e una riorganizzazione del direttivo. Nella discussione in assemblea i punti che saranno focali nel 2024, "come le celebrazioni del 25 Aprile e le ricorrenze della Resistenza per continuare a perpetuare la memoria, l’impegno per una cultura della pace". L’anno corrente – sottolinea la sezione sestese – "ci dovrà vedere impegnati anche sul terreno della difesa della Costituzione dal tentativo di stravolgimento che verrà portato avanti nei prossimi mesi dall’attuale esecutivo e che dovrà essere contrastato per impedire lo sbilanciamento dei poteri che è alla base della carta costituzionale antifascista".