Il "Pegaso d'Oro" agli Angeli del Bello

Firenze, 20 maggio 2022 - Consegnato a Palazzo Strozzi Sacrati il Pegaso d'Oro, massima onorificenza della Regione Toscana, agli Angeli del Bello: i volontari che curano il verde cittadino, rimuovono le scritte dai muri, riportano decoro fra strade e monumenti ma aiutano anche le persone fragili. A premiare l'associazione è stato il governatore della Toscana, Eugenio Giani: "È qualcosa che da Firenze ha contagiato tutta la regione - dichiara il presidente - e il mio auspicio è proprio che l'opera degli Angeli si diffonda sempre di più. Il Pegaso d'Oro è quindi il senso di gratitudine all'attività di questa associazione e l'auspicio che, partita da Firenze, questa associazione possa rivelare sempre di più un senso di impegno in tutta la Toscana".

Gli Angeli del Bello, aggiunge ancora Giani, "contrastano il degrado con un atto d'amore che anche i cittadini avvertono come senso del bene che prevale sempre e che corrisponde a quell'immagine e profilo che vogliamo per la nostra regione. La bellezza è evoluzione della società, è evoluzione della civiltà, il perseguirla attraverso il riparare a sbagli altrui senza chiedere nulla in cambio, facendolo in modo disinteressato, ma per senso di civiltà, è straordinario". Riconoscenza per l'importante premio ricevuto viene espressa dal presidente della fondazione degli Angeli del Bello, Giorgio Moretti: "È certamente un traguardo importante ma che noi vogliamo considerare come un ulteriore punto di partenza per coinvolgere anche altre città. Operare sul territorio per ridare decoro e bellezza alle nostre città è una grande azione civica, trovando questo spirito e disseminandolo in ognuno di noi possiamo raggiungere obiettivi impensabili".