Andrea Tofanelli direttore jazz del Niccolini

ll trombettista viareggino Andrea Tofanelli è stato chiamato dal Teatro Niccolini di Firenze (il teatro più antico della città) come direttore artistico di una nuova rassegna musicale intitolata ‘Firenze in Jazz al Niccolini’. Tofanelli ricopre il ruolo anche in veste di responsabile della nuova formazione ’Firenze All Star Jazz Band’ in residenza al teatro e, appunto, come direttore artistico per la programmazione di questa serie di concerti. Una bella sorpresa, nata dalla recente collaborazione tra il trombettista e il maestro canadese Hershey Felder, direttore artistico del Niccolini: si è trattato di una produzione all’interno del teatro stesso che ha visto Tofanelli esibirsi col concertista canadese Jens Lindemann. L‘eccellente risultato ha ispirato Felder a creare questa nuova rassegna e affidarla a Tofanelli.