Andare a teatro con lo sconto

A Teatro con Bcc. E’ questo il titolo della nuova iniziativa di Bcc Pontassieve, che anche quest’anno sostiene il teatro con una rassegna speciale che apre il sipario del teatro Cinema Italia - riaperto nel capoluogo - con nomi illustri di carattere nazionale. Otto in tutto gli spettacoli che porteranno e riporteranno sul palco, fino al 28 aprile, grandi artisti come Claudio Insegno, Federico Perrotta, Sabina Guzzanti, Paolo Hendel (nella foto), Stefano Fresi, Antonio Cornacchione, Jonathan Canini e Giovanni Scifoni. Bcc Pontassieve offre ai propri soci un biglietto omaggio a scelta su tutta l’iniziativa, oltre a biglietti scontati per i clienti. Per ciascuno spettacolo sono riservati ai soci o clienti Bcc un numero di poltrone pari al cinquanta per cento della capienza della sala. I posti rimarranno riservati dal momento di apertura della prevendita, circa un mese prima dell’evento, fino a una settimana precedente all’evento stesso.

"Siamo molto contenti di supportare questa importante iniziativa - dice il presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Spanò -. Il sostegno al territorio, e in questo caso alla cultura, è nella natura e nell’essenza delle banche di credito cooperativo, da sempre attente al benessere sociale delle comunità dove operano". Per accedere ai posti riservati i soci o clienti devono acquistare i biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro Cinema Italia a Pontassieve. Anche per usufruire degli sconti per i clienti o dell’omaggio per i soci occorre presentarsi alla biglietteria del teatro. Le date dell’apertura della prevendita e gli orari della biglietteria sono pubblicati sul sito della banca e sul sito del Teatro Cinema Italia di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti