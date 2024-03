Ancora vandali al circolo Acli. Distrutti i giochi per i bambini

I vandali non lasciano in pace gli spazi di socialità del circolo Acli di Grassina. Stavolta un gruppo di ragazzini se l’è presa con l’area dei giochi dedicati ai più piccoli, staccando le staccionate che fanno da recinzione. L’hanno fatto per due sere consecutive. Molti cittadini li hanno visti, intimando i fermarsi, ma hanno ricevuto in cambio offese. Non si può parlare di bravata perché non è il primo caso. A gennaio la direzione del circolo aveva portato ai carabinieri le immagini delle videocamere di videosorveglianza dopo l’uccisione a bastonate di due nutrie. Un mese fa divelta la panchina arcobaleno in ricordo di Alessandro e Marzia, due grassinesi scomparsi. Le immagini erano finite nelle mani dei carabinieri. Ma i ragazzini – sempre gli stessi, già avventori del circolo – non si fermano. E le famiglie non intervengono. Ci dovranno pensare le forze dell’ordine.

Manuela Plastina