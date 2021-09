Firenze, 23 settembre 2021 - Ancora una giornata difficile per il traffico ausotradale sulla A1, nel tratto fiorentino dell'Autostrada del Sole. Ieri l'ennesimo veicolo in fiamme a cavallo fra Toscana e Umbria, questa volta il tratto interessato è quello fiorentino a partire da Scandicci e fino al bivio per la Variante di Valico in direzione di Bologna: un mezzo d'opera in avaria all'altezza del km 271 (Calenzano) ha provocato fino a 16 km di coda, secondo quanto riporta Muoversi in Toscana.

Poco prima delle 14,il mezzo in avaria è stato rimosso: si tratta di un mezzo che era stato utilizzato nella notte per eseguire le attività di ispezione sui viadotti.

Sul posto erano operativi fin dalle prime ore della mattina i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

In alternativa per i soli veicoli leggeri (vista la viabilità a tratti impervia) si consiglia di uscire a Calenzano, seguire la strada provinciale 8 "Militare Barberinese" e rientrare a Barberino.

Per i mezzi pesanti si consiglia di prendere la A11 in direzione Pisa, prendere la A12 verso La Spezia, prendere la A15 in direzione Parma e rientrare in A01. Sul luogo dell'evento è presente il Personale di Autostrada per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

LEGI ANCHE:

Lavori di Terna, chiude l’A1 fra Barberino e Calenzano