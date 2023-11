Anchetta, semaforo rotto e paura dei residenti: "Un rischio attraversare"

Attraversare la strada rappresenta un vero e proprio pericolo. Succede a Anchetta, una manciata di case sulla via Aretina, a causa di un semaforo perdonale guasto da una settimana.

La via è infatti quotidianamente percorsa da tir, auto e moto che (spesso a velocità sostenuta) passano sotto le abitazioni perchè la realizzazione della promessa variante stradale ancora non c’è. "E’ assurdo – commenta un’anziana cittadina – non poter attraversare la strada in sicurezza. Si prendano provvedimenti al più presto e nel frattempo si installi una segnaleticata provvisoria per indicare la presenza del passaggio pedonale". Di "guasto serio" parla la Polizia Municipale che è intervenutta con la ditte Simet, gestore dell’illuminazione pubblica. "Abbiamo provato a riattivare almeno la funzione lampeggiante al semaforo. Purtroppo -precisano i tecnici- serve un pezzo nuovo, che non è disponbile".