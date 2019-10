Firenze, 5 ottobre 2019 - Taglio del nastro a Firenze, per la nuova anatomia patologica dell'ospedale di Careggi: per il reparto, che si occupa della diagnosi di tumore con oltre 38mila esami istopatologici all'anno e un totale di 55mila prestazioni, sono stati investiti 4,5 milioni di cui 2,1 per la struttura e 2,5 per le nuove attrezzature.

Di «un investimento importante» ha parlato il presidente della Regione, Enrico Rossi presente all'inaugurazione insieme all'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi e al direttore generale di Careggi Rocco Damone. «Mi piacerebbe - ha aggiunto Rossi - se, prima del termine del mio mandato, fossero gettate le basi di un progetto che mette insieme i laboratori di analisi di area vasta, con l'obiettivo di avere ulteriori specializzazioni e ulteriori sicurezze degli esiti. Coinvolgendo l'azienda sanitaria e l'università ed utilizzando l'area vasta centro per avviare una sperimentazione».

«La Regione - ha osservato ancora il governatore - ha presentato di recente un importante piano di investimenti per 1,5 miliardi per i prossimi 5 anni che serviranno a rilanciare ulteriormente gli investimenti. Tutto questo, insieme alla riorganizzazione della sanità toscana con la creazione dell'area vasta, ci consente di creare le condizioni per guardare con ottimismo al futuro. E per fare altri progetti».

Saccardi ha poi sottolineato l'importanza dell'intervento fatto «per realizzare uno dei laboratori più moderni d'Italia: credo ne esistano solo tre dotati di questa tecnologia. Il piano di investimenti varato in questi giorni va a completare un insieme di strutture sanitarie all'avanguardia assoluta in Italia. La Toscana negli anni è quella che ha investito di più nell'innovazione strutturale e tecnologica e quello inaugurato oggi è un altro pezzetto che va ad aggiungersi al quadro già esistente».