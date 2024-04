Anas, lavori notturni in Autopalio per risanare i cavalcavia

Firenze, 3 aprile 2024 - L'Anas rende noto che ci saranno lavori in orario notturno sull'Autopalio per risanare i cavalcavia nei tratti fra gli svincoli Bargino e San Casciano e fra Monteriggioni e Colle Val d'Elsa, dalla prossima notte fino al 30 aprile, dalle ore 21.30 alle ore 6 del giorno successivo. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, spiega l'Anas, sono in corso i lavori di manutenzione programmata "nell'ambito del piano di riqualificazione dell'infrastruttura".

In particolare, per consentire il risanamento dei cavalcavia "che sovrappassano il raccordo, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito che - per contenere i disagi al traffico - sono state programmate esclusivamente in orario notturno da questa notte fino al 30 aprile". Nel dettaglio dalle 21:30 alle 6:00 di ogni giorno successivo fino a questa data, saranno chiuse entrambe le carreggiate tra gli svincoli di Monteriggioni e Colle Val d'Elsa Sud, in provincia di Siena. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Inoltre, nello stesso periodo fino al 30 aprile da stasera sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze a Bargino e il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Bargino e rientro allo svincolo di San Casciano in Val di Pesa scorrendo sulla statale Cassia.