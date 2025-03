Anagrafe e ambulatori a Gavinana. Presidio sanitario, il ritorno dopo 10 anni

Dopo oltre dieci anni dalla chiusura, finalmente il rione di Gavinana riavrà il suo presidio sanitario. Aprirà in via Chiantigiana ma poi verrà trasferito nella nuova Casa della Salute di viale Europa che dovrebbe essere completata nei prossimi quattro anni. Inizialmente, il presidio ospiterà solo l’anagrafe sanitaria, poi troveranno posto anche il Cup e gli uffici per le pratiche amministrative e le esenzioni, per l’attivazione delle tessere sanitarie, per la scelta del medico e per il rilascio di documenti inerenti patologie e condizioni. Insomma, sarà alla stregua di Santa Rosa, Morgagni, D’Annunzio, Piagge e Canova. L’inaugurazione, come riporta un cartello affisso in Campo di Marte, è prevista per lunedì 10, ma gli utenti potranno recarsi in via Chiantigiana solo su appuntamento e dalle 8 alle 12.30. In ogni caso è già possibile prenotare tramite Cup le prestazioni. Insdomma, un’importante novità per i residenti del Quartiere 3, costretti a rivolgersi, fino a ieri, agli sportelli di Coverciano. Per riavere il presidio sanitario, negli ultimi anni, si sono svolte numerose manifestazioni e sono nati diversi comitati che, nel tempo, hanno raccolto migliaia di firme inviate a tutti i consiglieri comunali per appoggiare le loro richieste. Ora finalmente "le nostre preghiere sono state esaudite", affermano i superstiti dell’associazione “21 marzo“ così chiamato dopo un’assemblea spontanea dei cittadini tenuta a Villa Bandini proprio in quella data di circa dieci anni fa.

"Considerata la media del carico di lavoro rilevata – si legge in una nota dell’Asl – l’attività amministrativa erogata presso la nuova sede sarà gestita con le agende e con gli accessi contingentati . Nello specifico, in fase di prima applicazione, al fine di monitorare il flusso di accesso diretto è stata creata un’agenda con tre fasce orarie, da gestire in maniera flessibile, e ne sarà mantenuta una con una sola fascia oraria al mattino presso la sede di via D’Annunzio, fermo restando gli appuntamenti del pomeriggio. Inoltre, in entrambe le sedi saranno contingentati gli accessi diretti con dismissione dell’eliminacode".

AnPa