Ambulatori della Fratellanza, fasi finali dei lavori

Prosegue a pieno ritmo la ristrutturazione dei locali della Fratellanza Popolare di Caldine per creare il nuovo polo ambulatoriale.

"Volontari e professionisti -racconta il presidente Fabrizio Ulivieri- hanno lavorato fianco a fianco anche nel mese di agosto per spostare tutti i servizi al primo piano della nostra sede e lasciare l’intero secondo piano a disposizione della medicina specialistica, la cui offerta sarà ampliata".

I cinque medici di famiglia adesso infatti visitano al primo pianto ed hanno tre ambulatori a disposizione. Accanto ci sono i due ambulatori dei pediatri.

Sempre al primo pianto trovano spazio un locale per il servizio infermieristico; i servizi di prenotazioni come cup metropolitano e Zero code; il punto prelievi Asl, il centro di ascolto del Progetto Vanessa contro la violenza di genere.

Il tutto con una sala di attesa e reception molto più ampia climatizzata e accogliente.

"Adesso siamo concentrati a lavorare al secondo pianto – prosegue Ulivieri – Anche se abbiamo avuto un leggero ritardo dovuto a motivi tecnici emersi durante la ristrutturazione, contiamo di ripartire con l’attività quanto prima e di fare la presentazione al pubblico ai primi di ottobre". L’intervento vede un investimento economico importante tutto a carico dell’associazione per migliorare i servizi per la collettività.

Si ricorda anche che lo sviluppo ambulatoriale prevede un accordo di collaborazione con la Rete Pas che permette ai soci della Fratellanza di usufruire delle tariffe agevolate per le prestazioni offerte in tutte le strutture della Rete Pas dell’interland Fiorentino.

Daniela Giovannetti