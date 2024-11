Ambulanza senza medico a bordo. Il caso approda in Regione

La riorganizzazione del 118 nel Chianti approda in consiglio regionale. Dopo le opposizioni di centrodestra e Immagina Greve avevano presentato una interrogazione in consiglio comunale, la presidente regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale per chiedere una revisione delle politiche relative al nuovo sistema di emergenza-urgenza sanitaria in Toscana, in particolare per quanto riguarda l’uso di ambulanze senza medico a bordo. La è nata dalle preoccupazioni espresse dai cittadini di Greve in Chianti e dal dibattito che ne è scaturito, evidenziando il malcontento per un modello di soccorso che potrebbe presto essere esteso anche ad altre aree periferiche della Regione. "Le politiche sanitarie devono essere pensate per rispondere alle reali aspettative e preoccupazioni dei cittadini, che non possono essere ignorate in nome di decisioni assunte unicamente su basi statistiche e finanziarie", ha dichiarato Galletti. "Quando si tratta di salute pubblica, le decisioni non dovrebbero mai essere imposte senza un consenso popolare e senza una comunicazione trasparente dei motivi che le guidano". Per Galletti "le politiche sanitarie devono rispondere alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini in quanto l’assenza di un medico in ambulanza potrebbe avere effetti seri sulla qualità del soccorso sanitario"