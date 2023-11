Ambiente e agricoltura. Tutte le iniziative di Autumnia

Figline cambia volto per ospitare le tante iniziative della 24° edizione di Autumnia, la grande fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione dal 10 al 12 novembre.

In piazza Marsilio Ficino sarà allestito il grande mercato agroalimentare con i prodotti del territorio, l’area street food e quella che ospita i tredici cooking show.

Corso Mazzini accoglierà il mercatino dedicato all’artigianato artistico a cura di Cna, mentre in piazza IV Novembre ci sarà l’angolo dedicato all’educazione stradale. Piazza San Francesco diventa la "Piazza delle Scuole" mentre piazza Bonechi accoglie le associazioni.

Piazza Serristori sarà l’angolo della salute con screening, prevenzione e informazioni. Ai giardini della Misericordia spazio alle esercitazioni di protezione civile con anche "Pompieropoli" e, inoltre, una versione ampliata del mercato contadino settimanale. Sul lato di via Del Puglia ci saranno l’area zootecnica e la "Fattoria degli animali".

In piazza IV Novembre e in via ventiquattro Maggio gli artigiani racconteranno gli antichi mestieri. Piazza quattro novembre ospiterà inoltre l’angolo dedicato all’educazione stradale. Numerose le iniziative culturali. Il programma completo è su www.autumnia.it.

Manuela Plastina