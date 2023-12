Nuove pale eoliche in Mugello, sale la rabbia degli ambientalisti

Firenze, 12 dicembre 2023 – La transizione energetica è un tema sempre più divisivo e anche chi sostiene la necessità di un cambiamento di rotta, ha idee diverse per ottenere questo traguardo. È proprio questo quello che è accaduto a Firenze, dove due associazioni ambientaliste, Italia Nostra e Comitato per la Tutela dei Crinali Mugellani - Crinali Liberi, si stanno opponendo con decisione al progetto di costruzione di sette turbine eoliche nella zona del Mugello.

Le due associazioni hanno presentato ricorso al Tar della Toscana, che il 19 dicembre si pronuncerà sulla questione. Per far sentire la propria voce, Italia Nostra e Crinali Liberi, hanno annunciato per lunedì 18 dicembre una veglia di attesa dalle ore 16.30 in piazza Santissima Annunziata fino al giorno dopo, quando si terrà un presidio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), che è situato nelle vicinanze.

Durante la veglia sono previsti musica, pezzi teatrali, banchini informativi, mostre fotografiche e interventi liberi. “I crinali appenninici di Monte Giogo di Villore, territori di rispetto, sono situati nel corridoio ecologico del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; polmone verde, casa di fauna protetta e a rischio di estinzione tra cui aquila reale, salamandra, gambero e pipistrello, ricca di fonti e corsi di acqua. Nulla tornerebbe come prima, nel caso sette gigantesche torri eoliche giungessero a svettare sul crinale decapitato del Giogo di Villore”, ha commentato il comitato.