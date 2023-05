Altri rifiuti speciali ’abbandonati’ in un’area recintata

Ancora un’operazione in Valdisieve contro le discariche abusive. I militari della Stazione Carabinieri Forestali di Rufina, durante un servizio di controllo in materia di prevenzione e repressione dei reati contro l’ambiente nel Comune di Pontassieve, hanno infatti scoperto una notevole quantita’ di rifiuti abbandonati, all’interno di un’area recintata. I Carabinieri hanno poi scoperto che il terreno era stato concesso in affitto per la coltivazione in serra ed in terra di canapa ad uso industriale. Nel sopralluogo effettuato dai Carabinieri Forestali sono stati trovati all’interno dei capannoni e nel terreno circostante, in stato di abbandono, rifiuti non pericolosi: inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, teli impermeabili, imballaggi in plastica, porte, pancali, travi in legno e molto altro ancora. Alla luce delle indagini i Carabinieri hanno denunciato il titolare della societa’. Il quale dovra’ rispondere dei reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

Leonardo Bartoletti