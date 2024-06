Alluvione, la mano tesa. Donazione di Cna alle imprese mugellane

Sei assegni circolari del valore di 700 euro ciascuno a favore di sei imprese del Mugello colpite dagli eventi alluvionali dello scorso novembre: la cerimonia di consegna dei fondi raccolti su iniziativa CNA Toscana a seguito del terribile nubifragio del novembre scorso, si è tenuta a Borgo San Lorenzo, presso la sede di Motor Sim, presenti Massimo Capecchi, presidente di CNA Mugello, Paolo Omoboni, Sindaco di Borgo San Lorenzo e Giampiero Mongatti, Sindaco di Barberino di Mugello. Capecchi ha sottolineato l’importanza del sostegno immediato alle imprese in difficoltà: "in un momento di grande incertezza, è fondamentale che le imprese ricevano supporto concreto e tempestivo per poter riprendersi e continuare la loro attività. Seppur il contributo sia simbolico, questa iniziativa dimostra la forza del nostro sistema associativo e la solidarietà tra artigiani. Si ricordi che, in tutta la Metrocittà, CNA ha distribuito complessivamente 36.668 euro per le imprese anche della Piana Fiorentina e dell’Empolese Valdelsa".