Alluvione . Aep dona un’ora di salario

Un’ora di salario donato all’emergenza alluvione in Toscana. Aep Ticketing solutions, con sede principale a Signa e le altre tre a Milano, Genova e Brescia, ha promosso un’iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Toscana. "Abbiamo dato la possibilità a tutti i dipendenti di donare un’ora del proprio salario tramite trattenuta sul cedolino del mese di novembre – spiega Claudia Fabiani, Human Resources Manager di Aep -. Alle donazioni fatte da loro l’azienda ha aggiunto una quota economica ed è stata così raggiunta la cifra di 2mila euro, che abbiamo provveduto a bonificare sulle coordinate bancarie messe a disposizione per la causa dalla Regione Toscana. Non potevamo rimanere indifferenti a quanto accaduto, che ha toccato da vicino il territorio che ci ospita e la relativa popolazione". Aep non è nuova a queste azioni solidali, di cui ha già dato prova in passato. "Per questo Natale – conclude Claudia Fabiani - abbiamo confermato, inoltre, il nostro sostegno con una donazione, come gli anni scorsi, a favore della Fondazione Meyer".