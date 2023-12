All’Origine della Gratuità. I racconti di chi aiuta gli altri e il premio Don Paolo Bargigia

A Palazzo Vecchio si è svolto l’evento ‘All’origine della gratuità’, organizzato da Voltonet, Misericordia di Firenze, Compagnia delle Opere toscana, Cesvot e Fondazione Cr Firenze. Una iniziativa che, ha ricordato il presidente di Voltonet Luigi Paccosi, "ci permette di dialogare con chi ogni giorno, con impegno e passione, lavora per trasformare la generosità in azioni e progetti concreti". Tra i presenti l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, e l’assessora al Welfare Sara Funaro.

Nel corso dell’appuntamento è stata premiata la Fondazione Alice, nata dall’amore di un padre, Simone Ciulli per la figlia disabile, Alice: la Fondazione ha ricevuto il premio ‘Don Paolo Bargigia’ 2023. Dall’idea di Ciulli sono nati due progetti: il soggiorno gratuito per disabili e famiglie che qui possono trovare non solo un letto e una tavola apparecchiata ma anche una spalla su cui appoggiarsi, e una rete con altre famiglie per costruire un posto dove, un giorno, i ragazzi potranno stare insieme e vivere, in autonomia, liberamente e dignitosamente, anche quando i genitori non potranno più assisterli. La Fondazione porta avanti inoltre un progetto nelle scuole “Dialoghi sulla disabilità“, dà lavoro e ora vuole ampliare la propria attività all’agricoltura e creare una Spa dove persone con disabilità possano passare periodi di vacanza in autonomia.

Niccolò Gramigni