“All’Ombra de’ cipressi“ omaggio alla poesia di E. Barrett Browning

Per la rassegna "All’Ombra de’ cipressi...Firenze in memoria dei Poeti", oggi pomeriggio alle 17 , quinto omaggio alla poetessa Elisabeth Barrett Browning (Durham, 1806 – Firenze, 1861) al Teatro Affratellamento di via Giampaolo Orsini.

Dopo la visita al sepolcro del Cimitero degli Inglesi, sarà approfondita la figura, l’opera e il contesto biografico della poetessa inglese, fiorentina d’adozione.

A far riscoprire Elisabeth Barrett Browning saranno Elena Biagini, Elena Giannarelli, Julia Bolton Holloway e Rita Severi, docente di lingua e letteratura inglese dell’Università di Verona, curatrice con Julia Bolton Holloway della traduzione in lingua Italiana dell’opera letteraria della poetessa, di recente pubblicazione. Il tributo sarà arricchito dalle evocazioni musicali del maestro Pietro Horvath già primo violino del Maggio, e dalle letture poetiche di Maria Laura Piccinini. Ingresso libero.