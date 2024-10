Alloggi per anziani al Centro sociale. Via libera al bando

Un bando per chiedere di essere inseriti nel Centro sociale per anziani di Lastra a Signa. Si tratta di una struttura peculiare, nata alla fine degli anni Settanta, che permette agli anziani di vivere nello stesso edificio, usufruendo di alcuni servizi condivisi, ma avendo ciascuno il proprio appartamento autonomo. Fino al 16 dicembre è dunque possibile fare richiesta per l’assegnazione di alloggi di via Togliatti. Il relativo bando è pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa, nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici". Per poter fare richiesta è necessario aver superato il 65esimo anno d’età, essere residenti a Lastra a Signa da almeno cinque anni, essere autosufficienti a livello fisico e psichico, non superare la soglia di euro 40mila di valore Isee e non essere stati proprietari o comproprietari in misura superiore al 50% di unità immobiliari a uso abitativo nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

"Il Centro sociale continua ad essere molto apprezzato, non solo dai nostri anziani anche al di fuori dei confini comunali – spiega Angela Bagni (nella foto), ex sindaca di Lastra a Signa, da poco presidente del Comitato di gestione - tanto che la scorsa settimana abbiamo avuto qui una delegazione della Sapienza, per studiare il nostro modello, mentre a novembre saremo fra i protagonisti di un convegno della Regione Toscana. Permettere agli anziani di mantenere la propria autonomia e di vivere, allo stesso tempo, in un contesto sociale e ricco di stimoli, favorisce un invecchiamento attivo e consente di ritardare il ricorso a Rsa o strutture analoghe". Nel Centro vengono ospitati al momento circa 80 anziani, in alcuni casi da soli e in altri a coppie. Per ulteriori informazioni sul bando possibile contattare il numero 055.3270148.