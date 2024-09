Allerta gialla in Mugello e Valle del Reno prolungata fino alle 14 di venerdì

Firenze, 19 settembre 2024 – "Una situazione in miglioramento con piogge isolate non paragonabili in intensità a quello che è successo nelle scorse ore nelle zone martoriate dal maltempo. Ieri in 24 ore sono caduti 250-270 millimetri di pioggia, vale a dire che in tutta la giornata su un metro quadrato di superficie sono caduti 250 litri di acqua". Lo spiega Giorgio Bartolini del Lamma, riguardo la situazione dell'Emilia Romagna che ha sperimentato la terza alluvione in poco più di un anno con esondazioni, allagamenti ed evacuazioni. "Ieri le precipitazioni più abbondanti si sono verificate al confine con la parte settentrionale del Mugello dove ci sono i torrenti Santerno, Senio e Lamone - osserva il meteorologo - quelle attese nelle prossime ore sono precipitazioni isolate con cumulati generalmente inferiori ai 20 millimetri nell'arco delle 12 ore, si tratta di piogge di debole intensità che insisteranno più sulla provincia di Ravenna, rispetto a quella di Bologna".

Tuttavia la Regione Toscana ha esteso l’allerta gialla per rischio idrogeologico su Mugello, Alto Mugello e Valle del Reno fino alle 14 di venerdì 20 settembre.