Allarme furti nelle zone collinari

Attenzione ai furti in collina. L’allarme dei residenti della zona di San Michele a Torri è rimbalzato ieri sui social. I malviventi avrebbero preso di mira alcune case nella zona collinare; in un caso addirittura con i proprietari all’interno. Le segnalazioni sono partite ai carabinieri; i topi d’appartamento tuttavia sono riusciti a scappare. Non è la prima volta che la zona collinare viene presa di mira dai ladri; in particolare casolari isolati, agriturismi e abitazioni tra San Michele e San Vincenzo, diventano obiettivi dei malviventi che approfittano delle diverse vie di fuga sul territorio per far perdere le loro tracce.