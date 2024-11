Alla Chiesa di Quinto arriva un defibrillatore

Un altro defibrillatore a disposizione del quartiere di Quinto. Due giorni fa è stato inaugurato il dispositivo salvavita posto all’esterno della chiesa di Santa Croce a Quinto che potrà essere utilizzato in caso di emergenze e sarà a disposizione di tutte le persone abilitate.

Alla cerimonia erano presenti, fra i molti altri, il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, il parroco, padre Lazzaro Kulandajrai che ha benedetto l’apparecchio, il governatore della Misericordia di Quinto Stefano Trallori, rappresentanti delle forze dell’ordine e il consigliere dell’associazione Firenze in Armonia, Augusto Negriolo.

È stata proprio l’associazione culturale, che da tempo ha rapporti di amicizia e vicinanza con la Misericordia, a donare l’apparecchio salvavita. Non si tratta, fra l’altro, del primo impegno per l’associazione fiorentina che, nella primavera scorsa, aveva già messo a disposizione un altro defibrillatore installato, in questo caso, all’esterno della sede della Misericordia di Quinto Alto in via di Castello. Per l’utilizzo del defibrillatore sarà formato un gruppo di persone del quartiere in parte già segnalate dalla parrocchia: dal prossimo gennaio la Misericordia di Quinto è disponibile a organizzare i corsi di formazione, completamente gratuiti, per il Dae. Chi fosse interessato può contattare direttamente la Confraternita nella sede operativa di via Gramsci 703 o la chiesa di Santa Croce a Quinto.

Sandra Nistri