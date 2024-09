Alex Neri accende la notte. Concerto con l’orchestra

La musica elettronica si fonde con quella sinfonica nel concerto di questa sera per Liberi Tutti, il festival di Sesto Fiorentino in occasione degli 80 anni della Liberazione. Si tratta di un debutto sul palcoscenico di piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 21,15. Contaminano i loro generi musicali tre artisti apparentemente molto diversi tra loro: Alex Neri, Salvatore Frega e l’Electrosymphonic Orchestra. Alex Neri è uno dei dj/producer italiani più apprezzati a livello internazionale: fondatore e membro dei Planet Funk, ha tenuto concerti in tutto il mondo. È anche fondatore e presidente di Radioamblé e resident del Tenax. Frega è un pluripremiato compositore votato al contemporaneo, nato a Cosenza, ma molto conosciuto in tutta Italia, con una particolare attenzione per il suo lavoro proprio in Toscana.

L’Electrosymphonic è un’orchestra polifonica coraggiosa, spesso coinvolta in progetti di contaminazione tra generi: nata da un’idea dello stesso Frega con Luigi D’Amico, è composta da circa 50 professionisti affermati e giovani musicisti con come primo violino la giovane e talentuosa Benedetta Mignani. Per questa prima assoluta, il suono sinfonico si fonde con quello elettronico in un programma che varia dai Planet Funk (incluso "Chase The Sun", il singolo che li ha fatti conoscere in tutto il mondo) fino ad arrivare a un inedito scritto da Neri e Frega, nato al pianoforte per essere poi sviluppato in chiave elettronica ed arrivare infine all’arrangiamento orchestrale. La serata è a ingresso libero.

Liberi Tutti intanto continua anche domani con lo spettacolo ’Il duce delinquente’ di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia e musiche dal vivo di Giovanna Famulari. Un altro appuntamento da non perdere proposto all’interno della rassegna. Gran finale domenica con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio.

Il festival propone anche street food, aperitivi, birreria con apertura degli stand alle 18. Il festival Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino con Alter Ego, Unicoop e Consiglio regionale.

Manuela Plastina