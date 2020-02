Firenze, 10 febbraio 2020 - Paura per l'attore Alessandro Benvenuti: l'attore di Pelago è rimasto coinvolto in un incidente in Abruzzo: la sua auto è stata centrata da un grosso sasso mentre era in marcia. Il sasso ha colpito il parabrezza danneggiandolo gravemente. Momenti di paura per l'attore, che in quel momento tornava da un suo spettacolo insieme al collega Stefano Fresi. Insieme stanno portando in tutta Italia lo spettacolo teatrale "Don Chisci@tte".

I due stavano tornando da Gessopalena, comune abruzzese in provincia di Chieti, dove si era appunto svolto lo spettacolo. Stavano procedendo verso Roma quando qualcuno ha lanciato il sasso da un cavalcavia. I due sono riusciti a tenere il veicolo in strada, quindi si sono fermati alla prima stazione di servizio. E' intervenuta la polizia stradale. Benvenuti e Fresi sono rimasti illesi ma la paura è stata tanta.

"Ci hanno tirato questo sasso da un cavalcavia mentre eravamo in autostrada - dice Stefano Fresi in un video su Instagram -. Io non volevo che questa notizia si sapesse perché secondo me questi criminali da strapazzo sono pure contenti di sapere che hanno colpito il bersaglio - osserva Fresi - e se ne parla di più. Ma siccome qualcuno in autogrill ha diramato la notizia e da lì è volata su tutti i giornali, molti si sono preoccupati. Per questo volevo assicurarvi che stiamo benissimo sia io, sia Alessandro, che ci sono solo danni alla macchina, ma chi se ne frega, e ci sono andati un po' di vetri negli occhi, soprattutto ad Alessandro perché il sasso ha colpito dalla parte sua".

E ci sono indagini in corso su un fatto che è inquietante. I due se la sono vista brutta.

"L'unica cosa che mi sento di dire - aggiunge Fresi - è che questi pazzi ci sono in giro, quindi se fate l'autostrada di notte, buttate sempre un occhio sui cavalcavia e se vedete movimenti strani, rallentate e chiamate subito la polizia. Se siete già in velocità, allora cercate di cambiare corsia. Poteva essere una tragedia - conclude l'attore - ma siamo stati molto molto fortunati".

Stefano Fresi, romano, è un volto noto del cinema e della tv. Ha recitato in "Romanzo criminale" e in "Nessuno mi può giudicare".