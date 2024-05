Alcol e giovani, progetto al Gobetti Volta

Nel corso di tutto l’anno scolastico, nove classi dell’istituto superiore Gobetti Volta di Bagno a Ripoli hanno partecipato al progetto "Alcol spirito sconosciuto" promosso dal Rotary Club Bagno a Ripoli.

Diretto dalla dottoressa Patrizia Angiolini, il progetto si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza dei comportamenti e degli stili di vita in età adolescenziale.

Di fronte a un aumento della diffusione del consumo e dell’abuso di bevande alcoliche tra i giovanissimi e le giovanissime, i ragazzi sono diventati protagonisti di una campagna di sensibilizzazione: hanno elaborato loro stessi messaggi di promozione della salute sull’uso consapevole delle bevande alcoliche. Ne sono nati brevi video, poster, locandine.

I migliori elaborati sono stati premiati dal presidente del Rotary, l’avvocato Giacomo Aloigi, alla presenza del preside Simone Cavari: gli studenti hanno ottenuto un contributo per frequentare corsi di lingue o altri approfondimenti in maniera per loro gratuita.

Ma.Pl.