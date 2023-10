Albero cade sulla linea ferroviaria, treni fermi tra Vicchio e Borgo San Lorenzo

Firenze, 20 ottobre 2023 – A causa di un albero caduto sulla linea ferroviaria, la circolazione dei treni è stata sospesa nel pomeriggio tra Vicchio e Borgo San Lorenzo.

Sul posto sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle ore 15:40, i vigili del fuoco per rimuovere l’albero. Sul posto presente anche personale di Enel Energia. Come riporta il portale Muoversi in Toscana, alcuni treni regionali hanno subito ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso.