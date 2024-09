"Al Niccolini gratis". Omaggio ai fiorentini

Dopo la spettacolare anteprima che ha visto esibirsi l’attore Jeff Goldblum con la sua orchestra jazz, un nuovo evento straordinario aperto gratuitamente a tutti i fiorentini segna ufficialmente il via alla nuova stagione del Teatro Niccolini. L’appuntamento è per il 3 ottobre (ore 21) quando Jens Lindemann, virtuoso della tromba canadese di ascendenze tedesche e polacche, artista di fama internazionale, accompagnato dalla ’Firenze All star Jazz band’ proporrà ’Rhapsody and the Blues’, eseguendo una serie di capolavori immortali firmati da Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, Glenn Miller e molti altri ancora. Il Niccolini, ancora una volta, offrirà l’occasione di vivere una serata in pieno stile newyorkese.

"Abbiamo studiato un nuovissimo arrangiamento dell’indimenticabile opera di George Gershwin, ’Rhapsody i Blue’, di cui quest’anno si celebrano i cento anni dalla prima esecuzione – annuncia Hershey il direttore artistico Felder, che per l’occasione sarà al pianoforte –. Siamo felici di offrire uno spettacolo di livello assoluto, capace di reggere il confronto con ciò che di più bello viene suonato nel mondo. Si tratta dell’inizio di un percorso che vogliamo condividere con Firenze e i suoi cittadini: per questo ho voluto regalare ai fiorentini la possibilità di assistere gratuitamente al concerto".

Per prenotare è sufficiente inviare una mail a [email protected], indicando il proprio nome, un recapito telefonico e il numero dei biglietti desiderati, fino a esaurimento posti. "È bene che tutti si affrettino, perché il numero di posti a disposizione è evidentemente limitato – conclude Felder –. Aspettiamo tutti a teatro per brindare a questa stagione che sarà ricca di appuntamenti di altissima qualità".