Firenze, Ailo consegna oltre 87mila euro raccolti a sostegno all’associazionismo

Firenze, 22 aprile 2024 - Ammontano a 87.025 euro i fondi raccolti da Ailo - American International League of Florence Onlus a favore di undici associazioni senza scopo di lucro e istituzioni toscane che da anni operano a sostegno dei più bisognosi e contro la violenza sulle donne. La consegna dei fondi avrà luogo mercoledì 24 aprile, alle ore 16.30, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, nell’ambito del “Donation Day” di AILO. All’iniziativa parteciperà Sara Funaro, assessora all’Educazione, Welfare e Immigrazione del Comune di Firenze, che ha concesso il patrocinio. I fondi sono stati raccolti nell’ambito di “Viva Vittoria Firenze”, l’evento contro la violenza sulle donne che lo scorso novembre ha rivestito piazza Santa Croce con centinaia di coperte realizzate da volontari, e alla 47esima edizione del "Christmas Bazaar”, che si è svolta a dicembre nel Tepidarium del Roster, sempre a Firenze. I contributi andranno ad Associazione Filippo Mazzei Firenze, ATISB-Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida, Chiesa dei Sette Santi, Croce Rossa Italiana Bagno a Ripoli, Fondazione Santa Maria Nuova, Misericordia di Antella, RSA Il Gignoro, Artemisia Centro Antiviolenza, Acisjf Firenze, Nosotras Onlus e ad alcune polisportive. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto e la consegna di beni di prima necessità ai senzatetto, per sostegno materiale e psicologico a persone in difficoltà, per l’acquisto di un defibrillatore, per attività sportive per disabili, per l’aiuto a donne sole e madri con minori e per altre iniziative benefiche portate avanti dalle associazioni. Fondata a Firenze nel 1975, AILO è un’organizzazione no-profit che riunisce volontari provenienti da ogni parte del mondo. Ogni anno realizza programmi di assistenza sociale e iniziative benefiche, che hanno permesso di supportare fino ad oggi oltre 370 organizzazioni locali. Ailo favorisce da sempre le piccole associazioni solidali che affrontano le realtà quotidiane del territorio di Firenze e provincia, basate sul lavoro dei volontari. Il ricavato di ogni iniziativa è devoluto totalmente in beneficenza per realizzare progetti legati al sociale. Il Comune di Firenze ha conferito a Ailo il Premio Marzocco come testimonianza dell’impegno importante sostenuto da quasi 50 anni nel settore del sociale. Tutti i soci di Ailo seguono come slogan "the spirit of giving" ovvero "lo spirito di donare". Il sindaco di Firenze ha conferito a Bergljot Leifsdottir Mensuali, presidente di AILO, il Premio Marzocco con questa motivazione “per aver coinvolto l’intera città nel progetto Viva Vittoria. 3818 coperte fatte con amore hanno formato un tappeto colorato in piazza Santa Croce per dire NO alla violenza sulle donne”. “I volontari di Ailo – dice Bergljot Leifsdottir Mensuali, presidente di AILO – sono orgogliosi di contribuire alla realizzazione dei progetti di queste realtà che lavorano con impegno a Firenze e provincia, ovvero il territorio che, in quanto cittadini stranieri, è divenuto da anni la loro casa di adozione”.

